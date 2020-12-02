烏日分局警察志工中隊長潘俞螢，日前自掏腰包於臻愛婚宴會館席開22桌，宴請所有志工，志工們也帶來精彩的歌舞表演，展現大家多才多藝的一面 。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

陽剛的警局派出所內，總有一群警察志工，一直在背後默默奉獻，慰勞志工一年來的辛苦，中市警局烏日分局警察志工中隊長潘俞螢，日前自掏腰包於臻愛婚宴會館席開22桌，宴請所有志工，而各派出所志工除以隊呼展現團結，還帶來精彩的歌舞表演，展現大家多才多藝的一面。

宴會開始，邀請光田醫院血液腫瘤科柯主任為志工夥伴講授肌少症及防癌食療，讓大家知道保健身體的重要性，除宴請志工外，中隊長也自掏腰包，致贈績優志工紅包，感謝他們的辛勞付出。

接著是，各志工分隊才藝PK大賽，大夥各自展現，能歌善舞的一面，首先由三和志工分隊，接地氣帶動跳，帶大家一起跳防疫操，其他分隊，有的演話劇、有的勁歌熱舞，透過一幕幕精彩的演出，也展現了志工們，團結和多才多藝的一面。

烏日分局長楊川表示：本次會報因還在防疫期間，所以實施實名制及量體溫，感謝志工參與及配合，而且志工的協勤，也讓比較陽剛的警察機關， 更加充滿溫馨的氣氛，也更拉近警民關係，由衷感謝志工無私付出及貢獻。

(中時 )