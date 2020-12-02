參山處舉辦借問站長分享交流會，邀請資深站長經驗傳承。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處舉辦借問站長分享交流會，邀請資深站長經驗傳承。（參山處提供／王文吉台中傳真）

阿嬌姨的店響應參山處設立借問站，提供旅遊諮詢、自行車充氣、簡易維修及愛心傘租借等服務。（參山處提供／王文吉台中傳真）

遊客前往借問站拍照打卡或填寫問卷，就能獲得參山寶寶擦手巾、涼感毛巾與造型筆。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處去年於梨山風景區設立5處借問站廣受好評，今年增設阿嬌姨的店等6處借問站，並首創愛心傘租借。參山處日前舉辦站長分享交流會，結合教育訓練及經驗傳承，將持續優化轄內41處借問站網絡，提供更密集、更具人情味的旅遊諮詢服務。

參山處長柯建興表示，今年參山處持續以觀光圈概念，結合食、宿、遊、購等具在地特色之觀光產業，於梨山風景區共新設阿嬌姨的店、白冷肉包、谷野民宿、春發嫂食堂、裡冷便利商店、全家便利商店（和平梨山門市）等6處借問站，包含既有的借問站共11處。

借問站帶給遊客多元旅遊諮詢服務，也提供自行車充氣與簡易維修設備，為即將到來的2021自行車旅遊年提供更密集的補給站點；今年更首創借問站愛心傘租借服務，透過各借問站長的熱情，讓遊客感受到滿滿的人情味。

去年設立借問站的「統一超商梨山門市」店長詹先生於交流會中說，設立借問站後，帶進了不少單車和重機騎士，能為遠道而來的遊客提供服務感到十分榮幸，同時也增加了遊客駐足時間，對店內業績也提升效果，是一個帶動觀光消費、提升遊客滿意度的雙贏策略。

參山處也藉由交流會進行借問站授證儀式，由副處長曹忠猷代表頒發站長證書，象徵2020年度新設借問站正式啟用，同時也為借問站行銷活動宣傳，鼓勵遊客前往參山處轄內41處借問站拍照打卡或填寫問卷，就能獲得參山寶寶擦手巾、涼感毛巾與造型筆，送完為止。

(中時 )