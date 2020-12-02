台鐵首座禮賓候車室在花蓮站。（台鐵局提供）

專題演講由台鐵局長張政源上台演說。（台鐵局提供）

為2022年鐵道觀光旅遊年做準備，台鐵局將設置貴賓室配合鳴日號首航。台鐵局長張政源今日宣布，首站禮賓室在花蓮，12月31日就會開張；接下來，將把南港、新烏日、新左營及枋寮，陸續打造成區域鐵道旅遊中心，並在車站設置禮賓室，建構完整的台灣鐵道旅遊網。

台灣鐵道觀光協會2日舉辦「2020台灣鐵道觀光交流論壇」。台鐵局長張政源簡報表示，台鐵已選定8個車站成為區域鐵道旅遊中心，類似旅客接待中心概念，提供櫃檯旅遊諮詢服務、比照航空公司貴賓室，在車站設有禮賓候車室；首個花蓮禮賓候車室將在12月30日完工，其他還有南港、新烏日、新左營、枋寮、基隆、羅東、台東等7個車站待建置。

張政源表示，考量南港作為東區新門戶，北宜高鐵完工後也是重要門戶，委託得標廠商雄獅建置；中部選擇新烏日站，考量到三鐵共構及台中捷運綠線；南部選新左營也是看中三鐵共構的位置優勢；枋寮站是南迴的始發跟終點站，未來也將打造成藍皮車夢幻基地；東部選花蓮，後續台東、羅東、基隆站也會逐步建立。

至於目前行駛於南迴線，沒有冷氣，只有電扇的普通快車「藍皮解憂號」，將於31日進廠改裝成觀光專列；獲得世界設計首獎的台鐵觀光列車「鳴日號」將於31日首航到台東，迎接明年元旦曙光。

張政源表示，建立觀光車隊非常重要，所以購買60輛支線觀光列車，規劃2022年推「山嵐號」、「海風號」，2024年推「鑽石級寢台式觀光列車」，台鐵要跟國內設計師合作，設計屬於台灣的列車。

張政源指出，海風號以英國貴婦號EMU100行駛，山嵐號由義大利美女EMU300改裝，儘管不是MIT，但都要做到「DIT」台灣設計。

(中時 )