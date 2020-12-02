立法委員蔣萬安1日針對萊豬問題提出質詢，會中提到豬農陳情，行政院長蘇貞昌稱與屏東豬農很熟，並提到豬肉外銷大廠信功也支持開放，不過隨即遭該公司否認。對此，資深媒體人韋安則稱，「蘇貞昌真的不行了！再拖下去，整個綠政府都會被拖垮。」

韋安今(2日)在臉書寫下，中央廚房「主廚」丁怡銘因故走人，老闆蘇貞昌親自下廚，不過「菜色」還是沒變，先把台灣的肉品產業鏈完全搞混，萊豬就沒問題了？他也狠酸，「蘇貞昌真的不行了！再拖下去，整個綠政府都會被拖垮。」

另外，韋安也諷刺地說，「子彈飛到轉彎打到自己」。對此，不少網友見狀則說，「挖洞給人跳，慘遭打臉」、「騙」、「國會殿堂上當眾撒謊，下台一千次都不夠」「不見民調見底不下台？面子沒了也要當官！」

而針對此風波，國民黨今召開記者會質疑，蘇貞昌製造假訊息的手法跟丁怡銘如出一轍，為了政治操作硬拖廠商下水，難怪當時蘇會極力維護丁，蘇應比照丁請辭下台，蔡總統要改組內閣，以免被拖下水。

(中時新聞網)