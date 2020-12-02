美國總統川普經商有成，但身為政治素人，執政4年來，常常不按牌理出牌，連2020年爭取連任也不例外。
面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，他帶頭不戴口罩，痛批廣受選民敬重的首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）是災難，並說美國大眾早已聽膩新冠疫情。然而，美國新冠死亡與確診人數雙雙高居世界第一，就連他和第一夫人梅蘭妮亞也在大選前倒數階段確診，更凸顯了民主黨對手拜登隨時戴口罩，對疫情的重視與警覺。
而在大選重頭戲之一的候選人辯論中，川普更是打破傳統，視辯論規則若無物，前後插嘴達73次，激怒了拜登，兩人唇槍舌劍，激烈交火。由於第一次辯論失控，第二次辯論因川普染新冠肺炎取消，到終辯時，美國總統辯論委員會已記取教訓，首度改變選舉規則，只要候選人插嘴就消音。
到了選舉期間，許多全副武裝，並忠於川普極右組織成員誓言，將在選舉日當天在投票所展現大團結，令美國民眾人心惶惶。除了極右派的威脅外，由於新冠肺炎考量，也使美國選民提前和通訊投票創下新高紀錄。
隨著計票結果陸續出爐，結果不如川普所願，原本他以為勝券在握的亞利桑那和喬治亞等決戰關鍵州，卻都輸給拜登。痛恨輸的川普不斷指稱選舉有重大舞弊，但是經過訴訟和重新計票後，結果至今仍是拜登獲勝。
然而，川普還是不肯認輸，由前紐約市長朱利安尼率領法律團隊出面討公道，但卻在沒憑沒據的狀況下，信口開河，說這次總統大選有嚴重舞弊。然而，朱利安尼召開記者會時滿身大汗，沒人真的關注他的胡言亂語，反倒是他兩鬢流下黑色液體，引發了廣大關注，也成了脫口秀和社群媒體嘲弄不停的大笑話。據說川普對法律團隊荒腔走板的表現，私下也惱怒不已。
川普除了輸掉選舉外，媒體也盛傳，第一夫人梅蘭妮亞一等他卸任，就可能會和他離婚，並拿走多達5000萬美元（約14億台幣）和小兒子拜倫的監護權。
歷經這場亂糟糟的選舉後，川普雖然面對記者追問，他是否認輸時大動肝火，但似乎已逐漸認清現實，並在周二（12月1日）的白宮耶誕派對中鬆口，透露他2024年可能出馬再戰。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。