美國總統川普經商有成，但身為政治素人，執政4年來，常常不按牌理出牌，連2020年爭取連任也不例外。

面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，他帶頭不戴口罩，痛批廣受選民敬重的首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）是災難，並說美國大眾早已聽膩新冠疫情。然而，美國新冠死亡與確診人數雙雙高居世界第一，就連他和第一夫人梅蘭妮亞也在大選前倒數階段確診，更凸顯了民主黨對手拜登隨時戴口罩，對疫情的重視與警覺。

美國總統川普染疫後面色憔悴，但白宮10月3日發布的照片顯示，他雖然罹患新冠肺炎，但仍忙著在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）病房內辦公。不過，後來媒體爆料，說他簽的只是一張白紙。（美聯社）

而在大選重頭戲之一的候選人辯論中，川普更是打破傳統，視辯論規則若無物，前後插嘴達73次，激怒了拜登，兩人唇槍舌劍，激烈交火。由於第一次辯論失控，第二次辯論因川普染新冠肺炎取消，到終辯時，美國總統辯論委員會已記取教訓，首度改變選舉規則，只要候選人插嘴就消音。

美國總統川普9月29日和民主黨對手拜登進行第一場辯論，卻因為插嘴破紀錄，迫使美國總統辯論委員會改變辯論規則。（達志圖庫/TGP）

到了選舉期間，許多全副武裝，並忠於川普極右組織成員誓言，將在選舉日當天在投票所展現大團結，令美國民眾人心惶惶。除了極右派的威脅外，由於新冠肺炎考量，也使美國選民提前和通訊投票創下新高紀錄。

美國極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）成員和其他武裝民兵9月24日在美國肯德基州路易維爾（Louisville）市區的畫面。（Amy Harris/Shutterstock）

隨著計票結果陸續出爐，結果不如川普所願，原本他以為勝券在握的亞利桑那和喬治亞等決戰關鍵州，卻都輸給拜登。痛恨輸的川普不斷指稱選舉有重大舞弊，但是經過訴訟和重新計票後，結果至今仍是拜登獲勝。

在美國大選這場真人實境秀中，多數選民選擇用選票告訴川普總統「你被開除了！」（You Are Fired!）。（美聯社）

然而，川普還是不肯認輸，由前紐約市長朱利安尼率領法律團隊出面討公道，但卻在沒憑沒據的狀況下，信口開河，說這次總統大選有嚴重舞弊。然而，朱利安尼召開記者會時滿身大汗，沒人真的關注他的胡言亂語，反倒是他兩鬢流下黑色液體，引發了廣大關注，也成了脫口秀和社群媒體嘲弄不停的大笑話。據說川普對法律團隊荒腔走板的表現，私下也惱怒不已。

身為美國總統川普法律團隊主將的紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）11月19日在華府舉行記者會時滿頭大汗，兩鬢流下廣受關注的黑色液體。（美聯社）

川普除了輸掉選舉外，媒體也盛傳，第一夫人梅蘭妮亞一等他卸任，就可能會和他離婚，並拿走多達5000萬美元（約14億台幣）和小兒子拜倫的監護權。

第一夫人梅蘭妮亞11月11日退伍軍人節當天，隨著美國總統川普在雨中造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）時，右手緊扣著撐傘軍人的臂膀，望著另一半。（美聯社）

歷經這場亂糟糟的選舉後，川普雖然面對記者追問，他是否認輸時大動肝火，但似乎已逐漸認清現實，並在周二（12月1日）的白宮耶誕派對中鬆口，透露他2024年可能出馬再戰。

74歲的川普身高190，他11月26日因為記者追問，他是否認輸，而在矮小的桌子後痛罵對方是哪根蔥，不過又引發網上一陣「兒童桌、尿布唐納」的嘲諷，再度淪為笑柄。（美聯社）

(中時新聞網)