信功肉品風波，政院澄清不斷更新，行政院在lINE TODAY刊出「政府輔導台灣豬出口政策遭誤導 政院呼籲外界勿以訛傳訛」貼文，祕書長李孟諺表示，蘇揆昨在立法院答詢進口萊豬相關議題時表示，屏東多數豬農支持政府政策，像是防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針等。其美意卻遭有心人誤導，指稱蘇揆證實豬農挺萊豬，甚至影響業者。行政院還原備詢內容，呼籲外界不要以訛傳訛。￼

針對信功聲明，李孟諺強調，蘇揆在立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是「政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台」，並非指特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口政策。￼

李孟諺進一步表示，所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。美豬雖然已經進口台灣幾十年，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內站穩市佔率九成，也因為品質好，已經向重返國際市場邁向第一步。在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始開放萊豬進口，也撼動不了台灣豬肉的高度競爭力。

李孟諺最後說，透過進口檢驗、溯源追蹤、清楚標示等措施，也會確保民眾在市場或餐廳，都能清楚選擇最新鮮、高品質的台灣豬。所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也會是所有台灣人的驕傲。

(中時 )