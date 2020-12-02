元大作公益，除了赴偏鄉與學童提前歡度聖誕之外，亦讓元大幸福日兼推出理財課程「小小採購家」，以寓教於樂方式和學童分享理財的重要，從小養成記帳的方式，並善用資產配置，將所得分配最大化。

而元大金控和元大文教基金會已連續9年推出的幸福日活動，2日進入今年度的第10場，特別赴高雄市三埤國小舉辦，邀請高雄市三埤國小與下坑國小共32位學童參加，元大亦送上包含全套全新運動衣褲、運動鞋的「大禮包」給每位學童作為聖誕禮物。

「幸福大禮包」是每年幸福日活動的重頭戲，是孩子最期待的時刻，也形同對每位學童送上「量身打造」的祝福，因為每份大禮包不只包含一套全新運動衣褲、運動鞋，而且是花了三個月時間特別為每月學童量身訂製的。對此元大金指出，基金會特別請參加單位或學校事前調查每位學童衣著尺寸，一個幸福禮包從準備到送到孩子手中，需花費約三個月的時間：「特別是期間如果孩子變高長大，尺寸不合就會立即更換。」可見元大在打造幸福大禮包的用心。

元大金指出，「元大幸福日」已連續舉辦9年，邀請超過5,331位學童與1,527人次元大志工共同參與。今年因為疫情因素，活動形式做了調整，將原本數百人的大型活動，精緻化成在偏鄉舉辦的百人以內的小型活動。

例如，在2日舉辦幸福日的三埤國小，為迷你的偏鄉小學，傀儡偶戲社團是學校一大亮點，學童藉由傀儡偶操控，走出校園融入社會，還曾遠赴日本表演，為國爭光，此外，亦有學童受邀參加幸福日的下坑國小，其非洲鼓團為學校特色團隊，成立至今已超過十年，期間常受邀至重要慶典活動上表演，學生表現讓人驚艷，元大也希望透過幸福日，給予這些學童更多鼓勵。

(工商 )