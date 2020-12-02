因應秋冬防疫專案建議活動場地採用人數總量管制方式進行管控。寒舍艾麗酒店於2020年12月14日至2021年3月31日推出企業尾牙春酒專案，最低保證桌數3桌起，限定優惠週一至週三中式桌席15,000元+10%、每桌10位。週四至週日另有19,800元+10%及20,800元+10%的專案價，皆包含五星主廚精心設計各式佳餚，席間享果汁無限暢飲3小時及每桌2瓶紅酒，更特別加碼凡保證桌數達15桌以上，加贈La Farfalla餐飲抵用券4,000元，30桌以上即免費贈送一桌，即日起開放預訂。

寒舍艾麗酒店座落於擁有便捷的交通網絡的台北市信義區，5樓宴會廳全區挑高5.3公尺，無柱俐落鮮明的格局，保持空間變換的靈活度，為企業主或公司行號量身打造年終盛宴。

汲取中式料理的經典賦予饗宴無與倫比的完美鉅獻，寒舍艾麗酒店尾牙春酒由擁有多年宴會料理經驗的陳琮錤主廚率領專業的廚師團隊，揉合台菜料理手法結合美學，嚴選頂級食材，薈萃各道精緻料理。為滿足多方的客製需求，推出三款專案各兩套菜色選擇，週一至週三「平日饗樂」每桌15,000元+10%，主廚精選料理包含「紅露帝王佛跳牆燉翼」、「翡翠紹子醬焗海大蝦」、「菜脯魚香醬蒸澎湖石斑」、「松茸大根豚骨鵪鶉蛋花膠盅」、「青醬起司燒烤豚小排堅果」或餐後甜品「金磚香酥脆奶卷」及「山藥麻吉燒」等。

週四至週日「歡慶週末」每桌19,800元+10%或20,800元+10%，蒐羅山珍海味包括「魷魚螺肉蒜豚骨燉翼」、「百花釀黃玉參蠔汁極品鮑」、「明太子蟹粉焗烤海虎蝦」、「南洋風味戰斧豚肋排果醋鮮蔬」、「富貴紅燒牛臉頰大根蔬佐燒餅」等。以上專案皆享果汁無限暢飲與贈送精選紅酒兩瓶等專屬優惠，亦可每桌加價900元+10%享啤酒無限暢飲，歡慶時刻品飲沁涼鮮啤。精彩多樣的優惠專案提供企業主與同仁迎接盎然春意。

(工商 )