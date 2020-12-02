明年梨、茶、葉菜類，不是吃不到，就是會變貴，農委會主委陳吉仲2日預估2020年的旱象，極有可能延續到明年春天，首當其衝的是梨、茶與葉菜類、竹荀等農作物，為解水情可能持續吃緊的現象，農委會打算先推動以二年為期，每一期作間輪植旱作為因應措施。

面對56年沒有颱風帶來雨量的罕見情形，陳吉仲直言，全球暖化仍會持續，氣候變化還會更極端，2020年的旱象，在未來會是常態，對農業部門更是很嚴重的挑戰。

在極端氣候成為常態下，他預估，未來全球的雨量不是澇、就是旱，簡單講就是，不是一下雨，就造成水災，就是不下雨，就乾旱，水資源不夠的機率上升，台灣2020年的旱象，預估會持續到明年春天。

在預期到明年春天降雨量不夠、水情吃緊下，農委會盤點出，受乾旱影響高敏感度的農作物共有11項，其中，陳吉仲指出，首當其衝的是梨、茶與葉菜類、竹筍等，也就是說，如果水情持續吃緊到明年春天，屆時不是吃不到梨、茶與葉菜類與竹筍等產品，就是會很貴。

為保存水資源，陳吉仲指出，將針對水稻部分先推動以二年為期，每一期作期間輪值旱作的方式，以為因應，進一步再實施雙期作水稻的大區輸作措施。

長期而言，陳吉仲指出，還是要從國土保安治理與復育，維護森林集水區完整穩定、加強林地及山坡地經營管理、延長水庫壽命著手。

此外，陳吉仲也強調，農業部門對溫室氣體排放的貢獻度。他說，農業部門的生產主要是為提供國人糧食的供應，維護糧食安全，溫室氣體的排放量占比也相當低，只占全國的2.47％，但是，林業部門的碳吸收量可抵銷全國排放量的7.25％。

(工商 )