立法院交通委員會2日審查中華郵政營業預算，由於立委質疑i郵箱使用率偏低，中華郵政還打算投入1.74億元擴充改良，遭多名立委刪除並凍結預算，最後立委決議全數凍結此部分預算，待中華郵政提出專案報告後，使得動支。

之前立委質疑，i郵箱使用率只有3成，且超商也有提供郵件取貨服務。中華郵政則回應，使用率降是設點增加，而i郵箱的優勢在於取件時間較快。且外界對於i郵箱的評價不錯，設置地點不適當部分也將會進行檢討，目前使用率已提升到4成3，相信未來設點增加到3,000座時，使用率會越來越好

(工商 )