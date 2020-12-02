質疑使用率過低 i郵箱明年預算遭凍 15:512020/12/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院交通委員會2日審查中華郵政營業預算，由於立委質疑i郵箱使用率偏低，中華郵政還打算投入1.74億元擴充改良，遭多名立委刪除並凍結預算，最後立委決議全數凍結此部分預算，待中華郵政提出專案報告後，使得動支。 之前立委質疑，i郵箱使用率只有3成，且超商也有提供郵件取貨服務。中華郵政則回應，使用率降是設點增加，而i郵箱的優勢在於取件時間較快。且外界對於i郵箱的評價不錯，設置地點不適當部分也將會進行檢討，目前使用率已提升到4成3，相信未來設點增加到3,000座時，使用率會越來越好 (工商 ) #使用率 #郵箱 #中華郵政 #預算 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊秋興前機要告黃國昌假爆料 二審判決出爐 17:062020/12/02 社會 《觀光股》外資看讚升目標價 美食登高後震盪 11:082020/12/02 財經 操盤心法－漲多震盪難免，選股留意類股輪動 04:102020/12/02 證券．權證 換電動機車執行率差、油費不減 中華郵政遭刪2千萬 13:352020/12/02 生活 燒5億回收僅1／4 i郵箱再編1.7億擴充遭凍結 12:442020/12/02 生活 台灣豬標章竟非「百分百使用國產豬」 陳吉仲改口遭痛批：說謊 11:142020/12/02 政治 《半導體》外資點將群聯 2021營運、配息率續好 11:412020/12/02 財經 流感疫苗 50至64歲恢復接種 04:102020/12/02 生活新聞 國防安全研究院預算遭砍 軍事專家直言該院有三大弊端 16:342020/12/02 政治 進口美豬舊廠 22家恐用萊劑 04:102020/12/02 焦點要聞 財經熱門新聞 陸出口管制法12月生效 學者：1大宗貨品價格長期上漲 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 果粉怒了！調查：用iPhone的人智商竟比安卓低 - 要聞 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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