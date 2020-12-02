高雄市地政局2020年度第4季開發區土地標售，共計推出8標9筆優質建地，訂於12月16日開標，合計總底12億4049萬餘元。對於高雄市土地有愈來愈貴的趨勢，地政局長陳冠福說，對土地價格不做預設，一切回歸市場機制。

地政局此前3季繳出漂亮成績單，是否樂觀看待這次土地標售，陳冠福表示，沒有樂觀或不樂觀，一切回歸市場機制。這次釋出的土地重劃區抵費地幾乎每塊都很漂亮，如果投資方覺得高雄的土地值得投資，就讓市場去決定價格。

在這季土地標售，其中，以鳳山第93期重劃區（原工協新村）的勝利段土地受矚目，這也是該地區今年9月30日完工通車典禮後，首次標售土地，還是一塊大面積的土地，約2160坪，地形方整，雙面臨路，鄰近捷運鳳山國中站，利於規畫興建景觀大樓，標售底價1坪30.4萬元，

至於上一季很熱絡的岡山第87期重劃區，這次標售的信義段土地面積只有93坪，標售底價1坪31.7萬元，鄰近捷運南岡山站與省道，鄰近的另一塊土地未來將蓋社會住宅。

此外，位於楠梓區藍田西段在第4季有2標2筆土地，其中1筆第三種商業區土地，面積約639坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，地形方正，使用強度高，適合興建優質住宅大樓；另1筆住三用地，面積約379坪，臨28米藍昌路，近高雄大學及中山高中，交通便捷。

(中時 )