已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥和前成員周庭，11月23日在西九龍裁判法院，承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，3人遭收押監房，不准保釋。今（2）日判決結果出爐，黃之鋒被判監禁13個半月；林朗彥則被判7個月；周庭被判10個月。

黃之鋒、周庭和林朗彥，於去年6月21日號召群眾包圍灣仔警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。西九龍法院11月審理此案，周庭及林朗彥均承認所有指控，黃之鋒則承認其他2項控罪，但否認明知而參與未經批准集結的控訴。

據《東網》報導，今判決結果出爐，黃之鋒及周庭因煽惑及組織未經批准集結2罪，分別遭判監禁13個半月、10個月，林朗彥則承認煽惑罪被判監7個月。

黃之鋒遭指當日帶頭示威、喊口號，呼籲示威者召集更多民眾到場，並要求見時任警務處處長盧偉聰，且在抗議活動前一天曾發訊息給他人，提及包圍警總的安排。

據了解，庭審期間，黃之鋒剛走入犯人欄即與家屬席上人士揮手，他和林朗彥亦不時望向公眾席。束起一頭長髮的周庭則略顯憔悴，步入犯人欄後便坐下，不時低頭。

此外，黃之鋒11月22日也在臉書寫下長文，早預料到自己會被捕，雖然忐忑不安，對於被囚有萬般不願，但比起很多人，絕對沒有抱怨的空間，比起暴動及與汽油彈有關案件，要面對的是數以年計的監禁刑期，自己這種數以月計的案件不值一提，而當為了能否出席畢業禮憂心時，很多手足連畢業的機會也沒有，被迫離開香港已是不幸中的大幸，有更多的是被囚在香港甚至大陸的監獄，或人生已在去年11月畫上句號

黃之鋒坦言，對香港政權從沒信心，但對香港人仍有滿滿的信心，當政權全面挑戰公民社會的韌性，總會有辦法撐得過來，即使自己身處牢房，也會透過網路平台（Patreon）發表獄中書簡，也歡迎大家寄信到九龍中央郵政局郵政信箱，自己也會回信。

(中時新聞網)