韓國女星洪秀兒年僅17歲就出道，第二年便從眾多當代美麗女星中脫穎而出爆紅，但如今比起演技，洪秀兒更聞名的是連年整形，整到已看不出最初的清新模樣，現在的她因撞臉而被封為「韓國范冰冰」，最近洪秀兒在節目上吐露不會再整容，並曝光當年到大陸發展的內幕，會開始整容之路，始於當地劇組的提議。

洪秀兒出道10多年來，演出作品不算多，但她在出道第二年，就以《Non-Stop 5》走紅，當時同戲的還有韓孝珠、具惠善等如今公認顏值極高的女星們，足見洪秀兒的魅力，當年的她氣質清新脫俗，有「精靈女神」美稱，但近年她赴陸發展，每回現身，模樣都有很大的改變，甚至護照照片跟本人相差太大，被要求趕快換照。

洪秀兒作客《吃飯了嗎？姜虎東的飯心》節目，聊到當年整形的契機，她表示是5、6年前在韓國沒什麼工作機會，剛好大陸有邀約，她心想只要有戲拍，哪裡都願意去，赴陸後主演了第一部電影，也接了一部電視劇女主角，兩邊的角色都是清純但充滿神秘感，而她是單眼皮，不畫濃妝眼皮會感覺太腫，畫了之後跟人設又不符，洪秀兒解釋，演戲時悲傷的情緒要先從眼神散發，可比起演技，外界會先留意到她的濃妝，進退兩難之下，「製作公司建議我整容」。

洪秀兒說她眼瞼比較下垂，導致眼皮只會露出一半，本就為此苦惱，因此接受了對方的建議，沒想到效果意外地好，但卻也因臉蛋變化太大，而引發非議，她表示罵聲是她預期中的，只是「因為我想演戲的慾望，卻害作品被罵了，覺得抱歉」，但並不後悔整容，只是之後不會再動刀，未來將不忘初衷，「要成為用演技服人的演員洪秀兒」。

(中時新聞網)