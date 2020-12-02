管理4.8兆元基金的勞動基金運用局近日傳出有官員涉貪，引發社會嘩然，對此，立委林淑芬表示，基金局中規定組長級可以下單2億元不用上簽、局長可以下單10億元不用上簽。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「長照機構勞動權益保障」議題，邀請勞動部等部會專案報告。

據統計，4.4兆規模的勞動基金中，有約半數投資在國外、半數投資在國內。林淑芬表示，有媒體報導此次涉貪事件可能與「永冠—KY」、相關；基金局局長蔡豐清說，自營與委外部分均未持有該檔個股。

林淑芬詢問，3年前是何時送出、撤回前組長游迺文調動案？蔡豐清說，是在2017年5月份送出去，同一月份撤回，但具體的時間則回想不起來，當初是希望讓主管輪調，但後來考量自己甫上任，調動主管不利業務推動因而做罷。

林淑芬提及，雖然勞動部口口聲聲說下單不是游迺文一人可以決定下單，但基金局卻讓組長可以下單2億元不用上簽、局長每次下單10億元不用上簽，涉貪的部分是自營或委外？蔡豐清回答，目前廉政署正在調查中。

蔡豐清說明自營投資流程，哪些股票可以進到組合內，由各研究員依負責的產業、公司討論，再納進投資策略小組來決定授權金額，決定的投資組合再由交易員選定要買的股票與價位，屆時會有投資的決定書，如果是２億元則由組長決行，如果１０億元以上則有局長決行，「不是組長有２億金額的權限」。

(中時 )