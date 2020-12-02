陳偉殷並沒有在羅德保留名單以內，他將在自由市場上爭取更大合約，而根據日媒報導，雖然陳偉殷已經35歲，不過各隊都想爭取這名強力左投，不過由於他的經紀人是大名鼎鼎的「吸血鬼」波拉斯，預計合約至少會破億日圓，其中除了阪神虎之外，另外兩大豪門球團巨人、樂天也有意網羅。

根據《日刊現代》報導，不具名的洋聯球探坦言有不少球團都想爭取陳偉殷加盟，「左投能到球速將近150公里，且對左打者的內角速球是最大武器，雖然不算是頭號王牌，但每次先發都能投6、7局，每場自責分在3以下也已經相當足夠了。」

該名球探透露雖然陳偉殷從大聯盟退下，但顯然他的表現比預期更好，即使35歲仍是各家必爭的先發投手。

不過也有一名球界人士指出「錢」是最大問題，陳偉殷和馬林魚的合約到今年為止，因為和馬林魚還有23億日圓的合約還沒走完，所以今年願意以3000萬日圓的低價效力於羅德，但明年他對任何一隊來說都是強大助力，一定會要求符合他身價的合約。

該名人士指出，「羅德球團高度讚賞陳偉殷的能力，也希望能與他續約，不過我聽說最後可能會失敗收場，陳偉殷的經紀人是球團最怕的波拉斯，開口至少會提數百萬美元(破億日幣)的合約，他進入自由市場後可以爭取更優渥的條件。」

巨人是首屈一指的豪門球隊，但連2次在日本一以4敗輸給軟銀，寫下史上最慘的屈辱成績，今年僅有菅野智之達到雙位數勝投的14勝，但他季末決定挑戰大聯盟，補強投手是首要目標，加上陣中左投今村信貴、田口麗斗合計才5勝，因此對陳偉殷相當有興趣。

而阪神虎則是嚴重缺乏左投，他們睽違16年拿下聯盟優勝，同時矢野監督同時面臨3年合約的最後一年，在先發補強顯得更加重要；樂天在投手陣容上也遇上困難，雖然打擊是頂尖，但團體自責分率4.19在聯盟中倒數，投手出身的監督石井一久相當希望補強投手弱點，且球團的財力也相當雄厚，可與其他球團一拚。

(中時 )