女星吳謹言因演出《延禧攻略》爆紅，和同劇飾演弘晝的男演員洪堯傳出戀情，儘管2人都沒有承認，但還是有鐵證陸續傳出，甚至一起甜蜜同遊峇里島，如今又被拍到2人在不同時間進出同棟大樓的畫面，疑似已經同居，讓這段緋聞再度浮出檯面。

吳謹言日前被拍到晚上收工回家，不久後洪堯就停車到同一個地下停車場，2人一同走進大樓，隔天一早，吳謹言先和助理開工，接著洪堯也從大樓裡走出，在停車場抽了根菸，畫面曝光後，讓兩人戀愛的傳聞又再度沸騰。

吳謹言先到地下停車場。(圖/翻攝自東網)

事實上，過去洪堯曾失手發出2人的親暱照片，他們2人頭靠著頭開心大笑，看起來關係匪淺，儘管洪堯很快就刪掉照片，還是引起熱議，去年2人更甜蜜同遊峇里島，同行的還有吳謹言的父母，今年2月疫情最嚴重時，他們甚至不顧局勢一同前往三亞遊玩，一度引起爭議。

洪堯隨後也進入停車場抽菸。(圖/翻攝自東網)

這次緋聞再度傳出，監製于正也立刻發文澄清，「我家藝人包括我在內，在橫店拍攝期間都住南江一號！大家都租住那裏本來方便彼此照顧，跟大學宿舍一樣，總是傳一些有的沒的幹甚麼？無聊！」否認2人的戀情傳聞。

(中時新聞網)