威盛(2388)今(2)日宣布，再度攜手馬偕紀念醫院，雙方繼智慧急診行動資訊站與病人資訊查詢面板、智慧病床卡後，再次以資訊圖像化、辨識色彩化的「急診戰情室」概念，打造更完整的智慧資訊看板。

威盛表示，此次雙方合作的智慧急診醫護資訊看板共包含三種型式，分別為「床位/病人預警系統」、「病人檢查排程系統」及「病人動向/會診系統」，能清楚明顯的即時智慧醫療看板系統，的確可以幫助醫護人員更了解急診病人的情況。

威盛進一步表示，以第一項「床位/病人預警系統」來說，可以做到即時監控，並採用紅綠燈的概念來幫助急診室人員判斷病床及病患目前實際的狀況，此外，亦有結合NFC、指紋辨識的觸控面板應用，充分幫助醫護人員掌握病程細節，專屬醫護人員之用，登入之後可以看到個人專責看顧的所有病人以及每位病人三天內治療的歷程與病況變化。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，透過科技和醫療業界緊密的合作，將大幅減少醫護人員的繁重工作並專注於照顧病患的進程，加速病患健康恢復的時間，是科技業和醫療結合最終目的，雙方這樣的合作會持續下去，讓病患得到最好的服務。

(時報資訊)