新冠肺炎疫苗屢傳佳音，加上美國大選底定，不確定性因素大幅降低，帶動台股在11月份多次創歷史新高，並不斷衝撞萬四關卡！聯邦投信指出，雖然本周台股受到MSCI權重調整、美股收黑及獲利了結賣壓影響，周一爆量長黑，成交量高達3835億元；但在全球資金維持寬鬆、台灣電子產業前景佳的帶動下，預期短線台股區間震盪，整理後仍有望向上。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，台股自11月初開始價量齊揚，從12,500點一路上漲，不到十日即突破13,000點關卡，並不斷挑戰萬四，截至12月初，總計高達10%以上的漲幅。然大盤對萬四仍近關情怯，但也無大幅回檔的跡象，預期短期將在萬三徘迴。

周鉦凱指出，台股從今年7月開始攻堅萬三，然每次一接近整數關卡，就會馬上進入震盪調整，在重複多次調整後才正式在11月攻上萬三。如今市場已習慣萬三高點，若想突破萬四，勢必會再經歷多次區間震盪，而此時的波動較劇烈，投資人須加以留意追高風險。

展望後市，周鉦凱認為台股將處個股輪動格局，預期將由面板、記憶體等題材類股輪漲；中長期仍看好半導體、5G、手機類股，以及汽車等低基期的產業。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策及美中貿易戰，逢低仍可布局電子、傳產相關類股。

(時報資訊)