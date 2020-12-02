儘管在正式納入標普500指數前股價持續改寫新高，但特斯拉執行長馬斯克周二在發送給員工的電郵中仍然提出警告，他要求員工必須管控成本，以繼續維持公司微薄的季度獲利，否則股價可能崩盤。

今年特斯拉分別在德州奧斯汀地區與柏林附近建造新工廠。該公司亦著手改造在加州廠的車輛烤漆設施。

馬斯克在信上表示，投資人對我們未來的獲利能力給予高度評價，但如果他們在任何時候斷定此事不會發生，那麼我們的股票就會像大鎚下的舒芙蕾一樣立即被壓垮！

在第三季財報的法說會上，馬斯克向分析師與股東表示：「我們正試著以最快的速度花錢，我們可能會花掉這些錢，但不會浪費錢」。

隨後特斯拉財務長Zachary Kirkhorn宣布，公司計畫將2021年與 2022年的資本支出金額大幅調升20億美元，至25億美元。他並表示，提高支出將使特斯拉能夠在某些東西上實現自給自足，例如部分電池生產。

周二特斯拉股價收漲3.02%，收在584.76美元，盤後跌1.59%，報575.48美元。

(時報資訊)