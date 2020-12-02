國民黨台南市議員林美燕訂製2021年桌曆，因第一頁出現「中國年號」4字，內頁還介紹「中國菜名英文單字」，氣得要求廠商回收銷毀，並開記者會澄清「我們是中華民國，不是中國」，她絕對無法接受這樣的錯誤。國民黨前副祕書長張雅屏在臉書發文，強調「我們是生在台灣的中國人！」並嚴正呼籲「中華民國的創建政黨，中國國民黨要正視這個問題，不要忘記哪來的，也不要搞錯未來的方向。」

張雅屏說，當中華民國不再爭取「中國」代表權，乍看那則新聞時，以為廠商是用了中國大陸的假日之類的內容，細看內容，用「中國」兩字的意涵，和30年以前的農民曆幾乎一樣。

他說，為何30年前我們認為中華民國就代表「中國」，很理所當然； 30年後「中國」二字成為政治人物的洪水猛獸？台灣這塊土地上，自 400年期間來自大陸各省的人們，該如何看待「中國」二字？

張雅屏指出，「中國」，無論是文化中國還是歷史中國都好，延續了數千年的國家文明是事實，我們的文字、生活方式、風俗文化以及儒釋道文明，歷朝歷代的故事與經驗，在臺灣的人們有沒有歸屬感？還是我們的認同感與源頭不在是舊時的中原地區、黃河與長江文化區？是日本？美國？還是古希臘？甚至兩河流域或恆河流域的古文明？

張雅屏也強調，基於以上的思考，我們大可放聲地說，「我們是生在台灣的中國人！」也請中華民國的創建政黨，中國國民黨要正視這個問題，不要忘記哪來的，也不要搞錯未來的方向。

(中時 )