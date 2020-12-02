宏捷科11月營收創58個月新高 展望明年Q1續反彈 15:592020/12/02 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏捷科（8086）11月營收3.4億元，月增5.42％、年增30.89％，創58個月來新高。今年旺季因疫情而遞延，下游客戶拉貨積極，宏捷科表示，產能維持滿載，新廠預計年底試產；手機市場復甦，4G主流與5G新動能並存，訂單能見度已到明年第一季，營收月月增節奏續彈，由於wafer供應吃緊，第二期擴產或將提前啟動。 (工商 ) #宏捷科 #月營收 #月增 #展望明年 #來新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 理想11月交車再創新高 年內有望破3萬輛 12:012020/12/02 財經 台灣錢在燒11月發爐 股 12月首日收盤13,885創新高 04:102020/12/02 財經要聞 台灣錢在燒11月發爐 房 北、中市交易量攀59個月高峰 04:102020/12/02 財經要聞 《其他股》特昇Q4訂單滿載 11月營收估穩高檔 14:482020/12/02 財經 5G換機潮蠢動 FCCL明年可期 04:102020/12/02 證券．權證 捷元資訊月 新機亮相好康放送 04:102020/12/02 產業特刊 《盤後解析》台積電率雙D上攻 台股再創高劍指1萬4 14:142020/12/02 財經 《電腦設備》新普11月營收登峰 全年戰新高、下季不看淡 09:092020/12/02 財經 12月報價擬漲 面板低檔上衝 04:102020/12/02 證券．權證 台灣錢在燒11月發爐 車 賣出4.63萬輛刷新同期紀錄 04:102020/12/02 財經要聞 財經熱門新聞 陸出口管制法12月生效 學者：1大宗貨品價格長期上漲 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 果粉怒了！調查：用iPhone的人智商竟比安卓低 - 要聞 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。