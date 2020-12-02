宏捷科（8086）11月營收3.4億元，月增5.42％、年增30.89％，創58個月來新高。今年旺季因疫情而遞延，下游客戶拉貨積極，宏捷科表示，產能維持滿載，新廠預計年底試產；手機市場復甦，4G主流與5G新動能並存，訂單能見度已到明年第一季，營收月月增節奏續彈，由於wafer供應吃緊，第二期擴產或將提前啟動。

(工商 )