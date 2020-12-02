北部地區電網強度再提升！台電表示，為強化北部地區供電能力，台電歷經18年在地溝通及興建，終於完成第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋~龍潭線」更新擴建工程，並於11月29日竣工送電。台電指出，升級版的「板橋~龍潭線2.0」不僅輸電容量增加，還可大幅提升北部地區供電品質及穩定度。

台電指出，新建的「345kV板橋~龍潭線」採全線架空施設，線路由板橋超高壓變電所引出，途經新北市土城區、三峽區、桃園市大溪區、復興區、新竹縣關西等地區，最後引接至位於桃園市龍潭區的龍潭超高壓變電所，全線長達40公里，共施設105座鐵塔，完工送電後可增加1972MVA（百萬伏安）供電能力，為北部地區提供更可靠的電力，健全超一路幹線系統穩定性。

台電說明，台灣西部有三條345kV南北超高壓輸電線路，是維繫電力系統融通的重要幹線。其中舊超一路「板橋~龍潭線」於民國63年竣工，幾乎與當年十大建設的國道1號同時，其重要性也不惶多讓，數十年來為台灣的民生及經濟發展提供穩定電力.隨著經濟成長，舊線路的輸電容量無法滿足用電需求，台電遂自92年起規劃更新線路，決定在既有線路兩側新建線路以取代舊幹線。

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