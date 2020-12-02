做好個人衛生清潔是相當基本的事情，也是對他人的一種禮貌。不過有名網友崩潰指出，公司有名女同事每日來上班都看起來蓬頭垢面，身上還會不時發出汗臭味，有次他忍不住詢問對方是否有每天洗澡，結果女同事竟回「有洗，只是沒用沐浴乳」真相曝光後也讓原PO崩潰不已。

這名網友昨日在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，自己第一次碰到這麼不愛乾淨的女生，並說明這位女同事每天來上班頭髮看起來油到不行，且身上的衣褲會連續穿2個禮拜，更崩潰的是，經過她身旁還會聞到一股難聞的汗臭味，讓原PO形容，「經過他旁邊都想作嘔。」

有次原PO真受不了，便鼓起勇氣詢問對方是否有每天洗澡，結果對方稱自己有每天洗澡，「但是沒有用沐浴乳。」真相曝光讓原PO震驚不已。而貼文發出後不少網友也回應，「手機畫面有味道出來了」、「我二天不洗頭就癢死了，一個禮拜太厲害了」、「臭味都飄散出來了。」

此外，也有網友分享自己碰過衛生習慣不好的同事，「我也遇過這種同事，完全不洗澡洗衣服，然後身上狂噴香水，衛生習慣特別的差，她家只能用鼠窩來形容」、「之前的公司有一位女同事，褲子穿2年完全沒有洗過，工作、外出旅遊都是同一件。她自己還說從未刷牙過，一個月洗一次頭髮和身體，每天的身體衣服頭髮都是臭的。」

(中時新聞網)