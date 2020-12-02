大陸一線女星楊冪以高顏值、火辣身材及逼真演技走紅演藝圈，即便生下一女小糯米，容貌依舊保養得宜。不過，網路日前瘋傳她的素顏照和影像，慘被部份黑粉酸失星味。

根據《香港01》報導，楊冪參加陸綜節目，與一群藝人素顏現身，並分享他們的護膚方法。照片中，只見楊冪和其他人一樣穿著灰色的短T恤，綁著all back馬尾，髮際線似乎後退不少，露出光禿禿的額頭，但皮膚白皙透亮，近拍也捕捉不到毛孔或瑕疵，甚至閃著健康光澤，不難看出膚況極好。

楊冪在節目中素顏，被網友笑像路人。（圖／截圖小紅書）

不過，仍有網友認為楊冪少了妝髮的襯托，看起來又老又沒精神，直言：「女神秒變路人」、「髮際線有點高」，但也有粉絲替她聲援：「楊冪就算是小光頭也是很美的女人」、「皮膚太好啦」、「生孩子是真的會脫髮，嘴下留情」。

楊冪近期屢被傳爆瘦、髮際線後退等，外型變化常登上微博熱搜，對此她無奈地表示：「我是一個經不起批評的人，如果你們批評我，我就去植髮。」雖然都這樣說了，仍堵不了網友的口。

(中時新聞網)