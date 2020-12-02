劉明芳以客家菜包、蘿蔔糕等客家粄食入選苗栗縣政府推動客家粄食業者之一。（劉明芳提供／謝明俊苗栗傳真）

劉明芳用數10年歷史的老石磨來磨製米漿。（謝明俊攝）

劉家菜園內種了大片艾草用來製作客家菜包。（謝明俊攝）

友人送劉明芳一部傳統人力打穀機，讓來訪遊客體驗打穀。（謝明俊攝）

蘆竹湳傳統聚落文化協會安排遊客在老茄苳樹下做紅龜粿。（謝明俊攝）

文化協會安排用老石磨來磨製米漿做成紅龜粿。（傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真））

利用粿版壓出紅龜粿的樣子。（傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真）

傳統聚落文化協會選擇平民美食紅龜粿來傳承傳統美味。（傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真））

苗栗縣政府推動客家粄食主題體驗遊程，挑選全縣15家業者為代表，其中頭份市的河背庄農莊，從種稻、收成、曬穀、磨米到作粄，以自產的稻米做出美味客家粄食，讓小朋友了解各類客家粄食的來源。蘆竹湳傳統聚落文化協會，則以閩南風味的紅龜粿，讓民眾體會阿嬤的味道，讓傳統美食持續傳承。

初冬的頭份，冬陽灑在整個曬穀場上，劉明芳一行一行地翻動著上周剛收割起來的稻穀，整整6分多地，用無毒農法種了蓬萊米，收成4千斤的稻穀，除了自己吃以外，還可作成客家發粄。

現在願意用自然太陽光曬乾稻穀，已經很少見了，用太陽曬，以冬天的氣溫，得曬上一個星期以上，用機器烘乾只要小半天就完成，但稻殼少了太陽的加持，就是少了一份特有的香味。

曾是電子新貴的劉明芳，選擇回到頭份中港溪畔的河背老家務農，找尋的就是自己童年時的許多農趣，那些趣味已經遠離許久，劉明芳想要一點一點地重建在自家的河背庄農莊，除了自家原有的菜園，也向隔鄰租下農田，讓前來農庄的孩子們，可以親眼見到稻子是如何種下、生長、收割。

上周6，劉明芳將全部稻子全部收割起來，留了一小塊，給小朋友們體驗割稻、打穀的過程，友人送了一部傳統人力的打穀機，讓大小朋友親手抓著新鮮的稻桿將稻穀一一打下，接下來整個星期，劉明芳全心看顧著這些新稻大洗陽光浴，未來就可以用這些稻米作成客家發粄。

經營農庄體驗旅程，客家粄食是重要項目，劉明芳從小看著母親親手做出各類客家粄仔，已成了他幼時最重要的回憶，所以他安排在農庄裡，讓大家學著做客家糍巴、紅粄、菜包、蘿蔔糕，成了許多遊客喜歡的課程。

頭份蘆竹湳傳統聚落文化協會，是以蘆竹湳老社區為中心，全力營造老社區的再造發展，讓老房子擁有新價值，除了吸引各式文創產業，為社區注入新活力外，文化協會也努力保持許多老傳統，讓都市孩子能夠接觸老阿嬤的舊口味。

蘆竹老社區保存了許多舊房子，有許多土角厝、竹編泥牆屋都還大量存在著，在這些傳統風味中加上食物記憶，會更讓人懂得傳統文化的可貴，文化協會因而選擇了最平民的食物─紅龜粿，作為社區傳承體驗的主題。

透過傳統石磨磨出的米漿，再用手一一搓出有彈性的米麵糰，包上炒製好的紅豆餡，用粿版壓出一個個紅龜粿，讓大小朋友歡喜的吃著自做的紅龜粿，文化協會想要傳承的意念，就在簡單的紅龜粿中。

(中時 )