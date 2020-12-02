電子發票存載具後的中獎率一直是網路上的熱門話題，有網友質疑變得更難中，但也有人覺得中獎機率提高，一名網友日前發文討拍，說他30張發票「連一張1000元都沒有中」運氣很差，照片曝光後反招來網友撻伐，直呼根本是在炫耀。

這名網友雖然沒中1000元，卻中了8張發票，中獎金額達2800元，讓網友忌妒。(翻攝自 靠北網購2.0)

這名網友在臉書《靠北網購2.0》抱怨，在超商消費那麼多次，結果30張發票裡連一張1000元的發票都沒辦法中，還貼出截圖證明自己沒有中到1000元，但網友們發現，雖然他沒中1000元，卻中了4張六獎200元及4張雲端發票獎500元，中獎金額達2800元，運氣相當好，讓討拍文瞬間變成炫耀文。

對此，網友們紛紛留言：「在那邊靠北什麼...我這輩子連200都沒中過幾次哩」、「可惡為什麼沒白眼的讚」、「30張叫多？」、「炫耀文！都有中了還在那裡靠北」、「看來這個人從沒被打過」。

(中時新聞網)