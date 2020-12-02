托育政策催生聯盟指全台國小課後照顧涵蓋率低，造成家長只好將小孩送到安親班及補習班。教育部表示，108學年公立國小計2596校，有1841校辦理兒童課後照顧服務班(約7成)，總計32萬7390學生參加。

教育部表示，為促進兒童身心健康發展達到健全成長，並支持婦女婚育及使父母安心就業，教育部自92年度起推動國小課後照顧服務，由國民小學於下課後運用原有的場地及資源提供兒童照顧服務，以支持雙薪家庭安心工作。

教育部指出，國小課後照顧服務內容以家庭作業寫作、團康與體能活動及生活照顧為主。學校可採「自辦」或「委辦」二種方式進行，亦即學校運用現有教師人力、資源設備自行規畫辦理，或由學校委託依法登記或立案之公、私立機構、法人、團體協助辦理。

教育部說，1841校辦理兒童課後照顧服務班，其中學校自辦計1,35校，委辦計206校，總計？32萬7390學生參加。教育部國教署也補助低收入戶、身心障礙及原住民等三類學生參與本服務之費用。

(中時 )