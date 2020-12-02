「TASS2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，2日在高雄展覽館開幕，經濟部工業局特別設立「台灣永續主題館」，透過產業的成果，展現循環經濟商業模式及高值化產品，同時彰顯政府五加二產業創新計畫的循環經濟政策，為台灣建構永續供應與循環經濟的整合解決方案。

經濟部工業局副局長楊志清2日表示，台灣永續主題館以循環加值、躍升台灣為主軸，特邀請9家知名企業，集結12項技術成果，特規劃「資源循環」、「水循環」、以及「碳循環」等三大主題，展現各主題透過技術及商業模式，打造廢棄物料從負到正的價值躍升。

其中，由經濟部主導執行的「循環物料驗證與媒合平台計畫」，在三大循環由負價值躍升正價值的過程中，更是扮演著關鍵的角色，結合創新科技區塊鏈(Blockchain)、人工智慧(AI) 、物聯網，讓資源化產品標準化，品質完整驗證、紀錄透明公開，讓循環物料放置適合位置，可降低浪費與對原生物料的依賴，讓資源化產品環境流布更安全、資訊更透明。

他說，工研院以創新技術加值再利用所帶動的「資源循環」，將食品加工的廢剩材料，例如豆渣及檸檬皮渣等，導入高值化加工技術，可再製成乳牛飼料添加物，豆渣則可製成寵物用品及飼料等，呈現循環利用的加值亮點。

芒?丹創意環保公司則運用台灣半導體所使用的棄置晶圓盒，打造出再生循環展示櫃及防疫隔板，並透過「以租代買」月租型商業模式，實踐循環經濟新商模。

安能聚綠能公司則以微波熱處理技術，將棄置碳纖腳踏車，蛻變為高科技零組件，再搭載完整的回收製程產線及設備，可彈性地處理不同種類的碳纖維強化聚合物，依照應用端的需求配合複材料加工技術，生產再生碳纖維產品，達到循環經濟的目的。

此外，新長豐實業公司展出「水循環」的關鍵亮點技術，楊志清指出，該公司主要自主研發生產超濾、納濾、反滲透膜材料、以及各類模組系統相關產品，提供純水系統、物料濃縮分離、水回收回用、廢水處理等多元化的水資源解決方案。

普泉科技公司研發的智慧新節能型再生水系統，使用被經濟合作暨發展組織(OECD)評比為最有潛力的電容去離子技術，具備低耗能特性，處理每噸水僅需0.5度之用電量，產水率大於85％，在政府支持下已完成多項專利申請，技術發展程度與國際並駕齊驅。

而為了降低地球溫室氣體排放，長春人造樹脂廠公司展出以二氧化碳為原料，開發綠色化學品環碳酸酯單體，作為綠色樹脂材料，達到CO2減量排放與固碳的高值「碳循環」。

他說，持續節能環保及價值創新的中鋼公司，展出「中鋼碳循環及區域能資源整合措施」，運用業務核心能力，帶動區域能資源整合、副產品多元開發等循環利用，減少能資源消耗及廢棄物產生，此外，中鋼與23家企業共同建構產業間資源分享與資源循環利用網絡，將相關副產物有效資源化。

(工商 )