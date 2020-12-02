中信銀行2日發布最新2021年投資展望。中信銀行建議，注意「資產新定序標的、正視國際新秩序競合、關注產業新生態發展」等三大趨勢，並留意長線趨勢財，重新建構投資地圖。

中國信託銀行研判，明年投資趨勢有三，一為資產價值產生新定序，今年市場資金集中於科技、非核心消費等類股，明年在經濟重新啟動的階段，金融資產風險溢酬將重新評價，帶來短期評價回補的投資機會。此外，因疫情衝擊，加速企業省思環境、社會與公司治理（ESG）等構面，企業強化ESG可提高營運效率，強化企業融資實力，ESG指標成為評價企業優劣的重要一環。價值新定序帶來的短期評價回補機會，長期評價上調方向以及ESG評價重要性提高。

二是國際競合產生的新秩序，加大關鍵資源與技術爭奪。疫情過後，各國復甦不均等，加上貿易糾紛、新冠肺炎疫情大流行、氣候變遷、金融危機等，衝擊供應鏈，大國競爭之下，國際體系轉為多元化的長期投資布局機會相應浮現，投資人應正視國際新秩序的競合。

三是產業經營產生新生態，疫情加速消費者行為改變，成為產業發展多元生態系的催化劑，如汽車產業供應鏈從製造生產主導轉向跨行業合作，發展出電動化、智能化、資訊化、服務化的移動服務生態系，亦是值得關注的焦點。

相較2020年的極端動盪，中信銀行預測，明年市場有機會撥雲見日，投資人可以長線趨勢財為布局核心，並留意趨勢結構轉換所出現的短線機會財，重新建構未來的投資地圖。

2021年上半年，預測在景氣復甦與政策刺激雙管齊下之際，資產價值調整與評價回補空間浮現，受到疫情衝擊顯著的類股如「新興市場、歐洲或是內需型消費產業」，可望有短期加碼機會；下半年則進入景氣復甦漸強與財政刺激遞減交替的結構轉換期，短期可偏重具「優質收益概念的高股利股票與信用債」等相對穩健的資產，以降低波動風險。

(工商 )