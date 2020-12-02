在雲林縣販售的豬肉、內臟、加工品必須揭露原產地！雲林縣議會今（2日）三讀通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正草案，產地未標示、或標示不實都開罰，藉以讓民眾確認買的是否台灣豬肉。

雲林縣長張麗善表示，乙型受體素（含萊克多巴胺）在台灣是禁藥，畜產品不得檢出，這部分較容易控管；雲林縣府也對縣內養豬戶籌組「0瘦肉精聯盟」，已356家加入，會員持續增加中，藉此做出明顯市場區隔。

張麗善說，「進口豬肉」可能含萊克多巴胺，縣府做到務實控管，雲林縣食品安全衛生管理自治條例修正案規範明確標示原料產地，未標示者，依「食安法」罰3萬至300萬元、標示不實者罰4萬至400萬元。

她說，因應明年1月1日萊豬進口，縣府會積極輔導肉品進口商揭露原產地，若心存僥倖規避，就以自治條例開罰。

民眾擔心加工品會有國產肉與萊豬混充之事，張麗善說，根據本縣自治條例規範，無論台灣豬肉、外國豬肉都必須標示產地，若標榜是台灣豬肉食材，卻驗出瘦肉精，除了重罰，還會公告禁止在本縣販售。外國豬肉製品則必須標示原產地，衛生局輔導零售業者成立專區販售，達到資訊透明。

雲林縣衛生局10月提的自治條例修正案，禁止外國豬肉驗出萊克多巴胺，罰則訂為5萬元到10萬元；但隨此類自治條例可能被宣告無效機率大增，衛生局改從管制「產地標示」下手，2日獲縣議會支持三讀通過。

(中時 )