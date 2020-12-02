民進黨北市黨部主委選舉，因候選人薛凌、王孝維相互攻訐，導致停選，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農1日更傳出被拱接掌主委，但吳否認，豈料2日出現震撼彈，薛、王2人坦言退選，薛表示遺憾無奈又委屈，王則說誰會甘心？應重辦選舉，他要再選。

據悉，祕書長林錫耀找薛、王協調數次，而2人2日上午為了黨的團結，並以大局為重，均簽署了退選聲明書。

薛凌表示，她希望黨中央給她公道，並還她清白，盤古開天闢地以來，哪有送塊地瓜就被鬥臭成「賄選」？至於市黨部則是惡勢力，不公平、不公正，民進黨創黨34年，從沒有1次北市黨部主委選舉停選，這很好笑。

薛凌說，若找最接地氣、最有熱情的年輕人來選主委，當然是最棒，但若只是找「年輕的花瓶」則沒用，她對吳怡農不予置評，但若主委是「指定」，那就不是民主進步，是民主退步，很難看。

對於簽字退選，王孝維嘆「不然怎辦？」直言他與薛哪有不願意選，因也沒在同桌上協調談過，停選是有人居心叵測，他與薛這次雖退選，但不代表下次不選，主委要再辦選舉，怎可以用指定？若黨中央要因人設事，將黨齡2年可參選黨公職的黨規下修1年，那中常委、中執委或黨主席會是這樣的笨蛋嗎？

王孝維說，他從頭到尾都感覺走在一條被人設計的道路上，他與薛哪有說不願意協調，他也沒去跟黨中央告狀，怎麼會停選？

針對主委選舉未來走向如何，市黨部僅表示，要看黨中央中執會開會結果再決定。

(中時 )