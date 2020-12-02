衛福部為表揚413位金牌獎志工及25支績優志工團隊，於2日舉辦頒獎典禮，總統蔡英文及桃園市長鄭文燦皆親臨頒獎現場頒獎。（姜霏攝）

衛福部為表揚413位金牌獎志工及25支績優志工團隊，於2日舉辦頒獎典禮，根據衛福部統計，截至去年底全國志工人數已超過110萬，已登記的志工團隊約有2萬，其中以65歲以上的高齡志工佔總人數最大宗，甚至有高達92歲的老太太現今仍努力投入志工服務。

92歲黃張玉葉在衛福部基隆醫院服務長達29年，黃張玉葉說，曾在醫院看到一位老太太要領藥但卻找不到櫃台，在她面前晃了兩三趟，她協助該老太太後便主動詢問醫院是否有志工名額，爾後在基隆醫院服務了29年。

黃張玉葉說，因4個小孩都在美國生活，她便替自己找了一個生活重心，服務民眾的過程中，不僅民眾感到窩心，她自己也十分高興，每周固定服務2天，且29年來從來沒有請過假，不僅如此，黃張玉葉也在佛堂協助引導信眾，透過幫助眾人來成就自己，讓心靈滿足又富裕。

總統蔡英文大讚志工的熱心，她也提到，疫情期間機場是防疫的第一線，志工們協助入境檢疫的工作，為台灣的防疫盡一份心力，也向全國志工表達最深謝意，「台灣志工能量很強大」，同時也相當鼓勵民眾們投入志工服務，為社會注入溫暖的能量。

桃園市長鄭文燦表示，目前有志工證的不到7萬人，但做志工的卻高達20萬人，因志工對於服務的熱忱會越來越上癮，就算颳風下雨以會想出門服務，而他也笑說，因志工的準時出席、認真服務，若要詢問哪個公務人員最認真，問志工就是最準的，另外，衡量一個社會的進步指標，社工參與率便是很重要的一部分。

(中時 )