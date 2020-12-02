國內車市年底很旺，裕日車（2227）代理的NISSAN品牌全面搶攻年終換車潮，新的休旅車款NISSAN NEW JUKE上市首月訂單突破250張，加上10月發表全新SENTRA接單突破3500張，銷售開紅盤，可望帶動第四季整體營運穩健。

隨著第二季大陸疫情趨緩，裕日車第二季起營運回神，第三季在大陸東風日產汽車業績勁揚挹注，繳出單季每股淨利7.21元的佳績，累計前三季EPS達12.74元。

裕日車日前法說會中，公司指裕日車大陸轉投資東風日產前十月新車總銷達92.7萬輛，樂觀全年總銷有機會追平去年120萬輛成績，推升對裕日車的獲利貢獻。法人估，裕日車第四季獲利將不亞於第三季，全年EPS有機會挑戰20元。

裕日車在11月中旬發表NISSAN NEW JUKE，定位為新世代英倫潮旅，擁有前衛時尚的造型和奢華質感的內裝，搭載多項NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技配備，今年限量引進300台，目前訂單已超過250張佳績。裕隆日產本月延續上市優惠，自即日起至12月31日止，下訂NEW JUKE「英倫版」僅需加價4萬元可升級「駕趣版」等方案。

(時報資訊)