根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第三季全球智慧型手機生產表現受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，以及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為釋出的市占空間，推升第三季生產總量達3.36億支，季增20%，達近年來單季最大漲幅。

展望第四季，預期市場將持續受到華為禁令的效應影響，受惠的各品牌仍將維持積極的生產備料模式，加上蘋果新機挹注，該季生產總量可望達3.51億支，季增4%。整體而言，2020下半年的單季生產量雖不及去年同期，但就季度成長力道而言，可察覺市場已逐漸自疫情的頹勢中復甦。然疫情危機依舊是最大干擾因素，加上國際情勢的不確定性、晶圓代工產能限制等，未來產業發展趨勢仍有變數。

三星第三季生產量為7800萬支，市占位居全球第一，季增近42%，反映該品牌的主要銷售區域歐、美等地，在各國政府的補貼政策下銷售回溫。第四季隨著歐、美等地的節慶舖貨結束，以及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星的生產量將下修至約6200萬支。

第三季OPPO(包含OPPO、OnePlus、realme)、小米的生產量分別為4500萬支及4450萬支，季增64%和51%，由於生產數量接近，故並列全球第二。OPPO、小米、Vivo皆因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標，第四季將延續此態勢，惟晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足，基於當前狀況，預估OPPO、小米第四季生產量為4700萬支及4600萬支。

第三季蘋果受到新機延後發表影響，生產量僅4200萬支，季增2%，與華為並列全球第四。第四季新款iPhone 12系列皆搭載5G應用，儘管相較iPhone 11其物料成本有所增加，然蘋果也採取積極定價策略因應，以提振高階手機市場買氣，此外，受惠於華為高階手機的轉單挹注，其第四季生產量將上看7410萬支以上。

第三季華為生產量為4200萬支，季減19%，與蘋果並列全球第四，由於第四季無新機推出，預估生產量將下修至3000萬支，然榮耀的拆分將不影響TrendForce針對華為全年的生產目標預測。華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩8月17日美國第三波制裁帶來的衝擊，而基於平衡季度生產表現的考量，未來也將以穩定各季生產量為主。若相關零組件供應商未能及時取得對其出貨許可，則華為將在2021年第一季末或第二季面臨零組件供給斷層。

至於排名全球第六的Vivo，同樣預期將受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨，故第三季生產量達3000萬支，季增13%；第四季則可望達3500萬支，近期中印關係緊張，對於海外以印度市場為重的OPPO、小米、Vivo帶來不少銷售壓力，不過藉由品牌長期的在地化經營，如品牌知名度、產業供應鏈在地化等，加上極具競爭力的價格優勢，目前尚未觀察到市占有顯著衰退，然而，若中印政治關係持續對立，大陸品牌的發展也將受限縮。

TrendForce預估，2020年全球智慧型手機生產總量仍維持12.46億支，年衰退11%；展望2021年，該產業可望逐漸擺脫疫情影響，生產總量將有機會達13.58億支，年增9%。產業發展方面，今明兩年同樣圍繞5G話題，隨著行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的兩成上升至四成。

(時報資訊)