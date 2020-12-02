英國政府在周三批准了輝瑞(Pfizer)BioNTech新冠疫苗的使用，並表示將在下周稍早推出，成為全球最早批准新冠疫苗的國家。

英國政府表示，已經接受了獨立的藥品和醫療產品監管署(MHRA)的建議，批准了輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗的使用；疫苗將在下周於英國全境提供使用。

疫苗被視為讓全球疫情慘況重返正常生活的萬靈丹，新冠病毒至今在全球已經造成150萬人死亡，經濟損害難以估計。

英國疫苗委員會將決定那些優先群體將先獲得疫苗，例如居家照護居民、醫療工作人員、老年人，以及臨床上極度受創者。

輝瑞和莫德納(Moderna)疫苗目前皆宣稱，在其疫苗試驗上有超過90%的有效性，超乎預期的水準，兩個疫苗皆使用信使核糖核酸(mRNA)技術。

輝瑞表示，英國的緊急使用授權標示了抵抗疫情的歷史性一刻。「自從我們首次宣布科學將勝利以來，獲得授權一直是我們努力的目標。隨著我們預期進一步的授權和批准，我們的焦點也轉移到在全球以相同緊急水準提供高品質的疫苗」。

英國衛生部長漢克(Matt Hancock)表示，該計畫將在下周初開始進行，醫院已經準備好接受疫苗。

(時報資訊)