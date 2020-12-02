砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)因下游客戶需求強勁，11月合併營收攀升至3.4億元，月增5.41%，為105年1月來新高，由於智慧型手機及WiFi需求持續攀升，宏捷科訂單能見度已達明年第1季，宏捷科預估，明年第1季會比今年同期好。

宏捷科主要產品為PA、WiFi及VCSEL，其中PA以4G手機居多，新冠肺炎疫情導致5G手機換機潮遞延，宏捷科挾品質及報價優勢成為受惠者，且蘋果iPhone新機在第4季上市後銷售亮眼，而美國疫情持續延燒，致使宏捷科委外代工訂單攀升，加上WiFi客戶需求強勁及新產能陸續開出，讓宏捷科第4季營運展現強勁成長力道。

受惠於下游客戶拉貨積極，宏捷科11月合併營收攀高至3.4億元，月增5.41%，年成長30.89%，為105年1月以來新高，累計前11月合併營收為31.96億元，年成長64.81%。

就各產品線來看，由於WiFi產品市場供不應求，且新產品投產，客戶投片量持續創高，再者，大陸4G手機需求也因銷售暢旺強勁成長，美系客戶亦因iphone新機及華為4G手機方案解禁，轉單效應逐漸發酵，目前宏捷科產能持續滿載，訂單能見度已達明年第1季。

為因應客戶需求，宏捷科積極布建新產能，第二廠區廠房裝機順利，預計年底可以試產，目前宏捷科月產能約1.2萬片，預估年底月產能將達1.5萬片。

宏捷科預估，今年第4季會比第3季好，明年第1季也會比今年同期好。

(時報資訊)