美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後，是否會取消川普對中國施加的關稅，一直是外界的關注的焦點，最新消息指出，拜登接受媒體專訪時指出，他上任後不會立即採取行動，取消川普時代對中國施加的關稅及第1階段貿易協議。

根據《紐約時報》報導，拜登接受採訪時表示，「我不會立即採取任何行動，對關稅也是如此。」這意味著他不會馬上取消川普對中國近半出口美國貨品，所施加的25%關稅，也不會立即取消美中第一階段貿易協議。

在美中今年一月簽署的第一階段貿易協議中，中國同意到2021年將對美國商品的購買增加2000億美元，但距離實現這些目標還差得很遠。截至10月底為主，中國今年僅購買了約44%的承諾額。

拜登強調，他將對第一階段協議進行全面審查，並徵詢美國在亞洲及歐洲盟國的看法，以便制定一致的戰略，而不是過早做出個人判斷。他認為，最佳的對中國戰略，是讓美國與盟友都站在同一陣線上，在他就職後的前幾周，這將是優先任務。

(中時新聞網)