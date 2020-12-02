新冠肺炎疫苖研發進展與即將展開接種的好消息持續帶來提振，周三日經指數收盤再創29年半新高，惟11月飆漲後湧現的獲利了結賣壓使漲幅受抑。

周三日經225指數微升0.05%，為26,800.98點，仍改寫1991年4月來新高。東證一部指數收漲0.32%，為1,773.97點，進一步接近上周五觸及的兩年高點。

分析師表示，隨著日經指數逼近27,000點，投資人也變得有些謹慎，雖然日股行情已經反映許多好消息，但我也不認為市場會大跌。

明年疫苖推出後，可望減少嚴格實施社交距離措施的需要，亦為日股帶來提振，尤其是價值型股票。本田汽車上漲5.1%，零售商Seven&i控股漲3.3%，武田藥品漲2.89%。

東證價值型指數漲1.01%，表現優於上漲0.32%的成長型指數。

人力派遣公司瑞可利（Recruit Holdings）下挫4.75%，使日經指數的漲幅受限。該公司宣布其股東將把價值4168億日圓的持股賣給外國投資人。

部分大型成長股湧現獲利了結賣壓，索尼與光學儀器製造商Hoya均下挫2%。

(時報資訊)