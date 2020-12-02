大陸雲南省3名國中生日前因為帶手機到學校，被學校老師要求自行將手機「大力」砸向地面，由曝光的影片中可見，3名女同學表情無奈輪流砸手機，其中一位摔手機的力道不夠，還被老師要求「撿起來繼續砸」，該影片在網路上發酵，引發網友正反意見，目前學校已對該老師停職做調查，並安撫學生與家長。

根據澎湃新聞報導，涉入事件的該名老師在影片中語氣非常強勢，強迫3名學生當著全班的面砸自己的手機，而且必須「用力」，見到學生不忍心下手，還叫學生「撿起來繼續砸」，似乎是希望學生能將手機給砸爛。

大陸一名老師發現學生帶手機到校，竟要求學生將手機大力砸向地面。

影片在網路上瘋傳，有網友認為要求摔手機太過頭，沒收手機就好，「老師的行為跟私刑沒兩樣，會給全班同學帶來不良影響」、「看那3個學生的表情好可憐。」但也有網友認為學生違反規定在先，老師用此方式好好給學生一個警惕，「支持老師，現在學生都是大爺要人供著。」

校方知道此事後，已對該名老師停職並展開調查，強調未來會展開「師德」教育，提高學生法治意識，規範教師教學行為。

(中時新聞網)