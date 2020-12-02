王品集團8個人氣品牌、30種品項，同步推出「王品鍋物季」，和牛火鍋吃到飽第一品牌和牛涮，用餐並於FB／IG打卡上傳、或到Google商家評論，即招待蛤蜊一份。「網路溫度計」口碑之星第一名的青花驕，舉辦「尋找青花驕美味秘辛｣解謎活動，消費者只要憑任何一個解鎖金鑰畫面、消費點｢青紅雙鍋｣，送肉品三選一，讓您暖心又暖胃。

2020年氣候反常，台灣一路熱到12月，北台灣總算有點冬天的感覺，中央氣象局預報，隨著東北季風報到，未來一周北台灣氣溫驟降，北北基桃四縣市降雨機率大增，又濕又冷的天氣，火鍋絕對是祛寒保暖的最佳選擇。

除和牛涮、青花驕，最近以豐盛的自助吧爆紅的「聚北海道鍋物」，點主餐就能享用新鮮蔬菜、霜淇淋、甜點與飲料吃到飽；點雙人套餐送您澳洲穀飼無骨牛小排，台北SOGO忠孝店11月26日開幕，濕冷的台北街頭，多一個暖心暖胃的火鍋餐廳。王品集團「石二鍋」，是台灣人最愛的國民火鍋餐廳，｢石二鍋Fresh｣士林中正店每晚22：00後入場，就可以免費升級「大菜盤＋大肉盤」，逛完士林夜市，正好吃鍋。

火鍋市場年產值超過300億元，王品集團擁有全台灣最多口味的火鍋餐廳，最完整價格帶，客單價從135元到700元，讓消費者有更多選擇，除了專門的火鍋餐廳之外，炸豬排聞名的「品田牧場」，也推出4款季節限定鍋物「松阪豚雞雙拼和風鍋」、「鮮魷干貝海味鍋」、「重量級部隊豬排鍋」、「特選雪花牛壽喜燒」，到「品田牧場」完成指定任務，就能享受鍋物88折優惠。

在越式鍋物中，除了河粉，最有名的是「酸辣海陸推推鍋」，王品集團「沐越」主打滿滿海陸好料、搭配酸甜微辣、帶點果香的湯頭，辣出一身汗，立刻寒意退散。新成立的「町食 就是定食」也推出４款鍋物：「番茄嫩雞美人鍋」、「番茄海鮮寄世鍋」、「北海道石狩鍋」、「和風牛肉壽喜燒」。

(中時 )