「台南的老街不是只有美食、只有咖啡廳！」由台南社區大學、台南塾、三知餘文化共同研發的歷史街區實境遊戲「府城奇聞錄」，以歷史街區中的信義街（老古石街）為故事主軸，民眾只要下載手機遊戲，就可透過解謎方式，走訪信義街區，同時學習老街歷史，遊戲也將於5日正式上線。

台南社大校長林朝成表示，台南社大在2017年進入歷史街區信義街（老古石街），累積許多關於信義街的田野資料與地方關係，以往呈現的形式，都是辦理走讀或者講座，但實境遊戲是走讀課程的延伸，學員可以藉由遊戲包進行學習活動，而這些遊戲包，其實就是社大針對信義街所設計的教材。

「府城奇聞錄」講述主角小凡，藉由一本日記去尋找奶奶失蹤的線索，卻被捲入一場由神、怪間爭鬥的風波之中。遊戲的方式跟以往的實境遊戲不大相同，負責遊戲程式的三知餘文化的張雅婷表示，府城奇聞錄是結合手機和遊戲包2者為基礎設計的，在遊戲包內會有遊戲程式的QRcode，玩家只需利用手機掃描，就能閱讀手機上的文本故事，藉由遊戲包內的地圖，自由的探索整條信義街，只要解開遊戲上的謎題，就能前往下一個關卡。

此外，在「府城奇聞錄」中，遊戲中的場景和謎題線索都與信義街息息相關，如：集福宮、代天府、屎溝墘客廳、老古石渡等，都將整條信義街濃縮在遊戲內容中。民宿「屎溝墘客廳」老闆蔡宗昇表示，這是一種認識信義街的新方法，以往我們都需要有一個導覽員來介紹信義街，現在只需要有一支手機，結合有趣的故事，讓更多不同的族群來逛老街。

目前「府城奇聞錄－老古石街篇」已經開放預購，可以上臉書「閒閒罔哺豆」粉絲專頁了解遊戲資訊，已經購買遊戲包的朋友，從12月5號開始，都能來信義街探險。台南社大表示，目前規畫限量販售200組，而目前已賣出160組，遊戲使用期限至明年2月5日，將針對遊戲進行部分調整後，研擬第二代上架。

(中時 )