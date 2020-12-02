高雄市長陳其邁（前）宣布12月起祭出超狂購物活動，12月起天天抽9支iPhone 12跟3台Gogoro。（柯宗緯攝）

邁市府拚高科技產業經濟的同時，也不忘振興最有感的民間經濟，力推高雄一百周年慶「PHONE狂GO物時時抽」活動，1日起跑，36小時登錄人次破1.8萬、消費破2000萬元，更有嘉義來的幸運兒才花200多元就驚喜抽中Gogoro。

看準全台三倍券仍有100億未花，高市府12月推出該活動，最低200元三倍券或單筆500元以上發票，就可上網登錄抽大獎，將抽出398台iPhone 12、93台Gogoro電動車；另入住高雄飯店可獲400元「高雄券」，藉此刺激消費。

經發局透露，首抽得到Gogoro3的幸運兒，來自嘉義到高雄旅遊的朋友，獲悉此活動就用三倍券消費200多元，聽到客服打電話時還不敢置信，直問「Gogoro很大台嗎？」

另外，1日抽到首台iPhone12的民眾為高雄上班族，當天一早特地到7-11買早餐，也用三倍券消費200多元，沒料到不久就中iPhone 12，直呼很幸運。

不過，有民眾抱怨抽獎細節過於複雜，看了霧煞煞。為此，高市經發局也推出懶人包，讓民眾更了解遊戲規則。包括不一定要使用消費券，其他現金、信用卡、電子等支付方式也可參加。

而一張發票兌換一個抽獎序號、一張發票只有一次中獎機會，但沒抽到可以累積到下一次，因此愈早買、愈早登錄機會愈大。另外，水電、瓦斯、電話費等繳費發票也可，除了打統編的發票無法參加外，用現金500元以上都能登錄。

(中時 )