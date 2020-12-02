從小的飲食習慣及用餐氣氛，恐導致日後厭食或暴食症狀，一名16歲女學生，從小被媽媽強迫吃不愛吃的食物，且家中一到用餐時間就氣氛緊繃，日前開始出現便秘、停經，且不再愛吃以前喜歡的食物，一問之下才發現，她已出現飲食障礙，甚至只以白開水度日。

精神科醫師陳家駒在書田診所官網報導中指出，這名女學生的父親三年前意外猝逝，她因此被媽媽帶出國就讀寄宿學校，直到一年前返家時，開始出現異常愛哭、便秘、停經，也不再愛吃以前喜歡的食物等情況，了解後才知道，女學生在校期間受到同學言語霸凌身材很差，因此都沒有正常進食，常以白開水度日。

女學生的媽媽帶她回台後，要求她記錄每天吃的食物，結果沒想到變成暴食，但一發現體重增加又會崩潰拒食。陳家駒分析，女學生從小的飲食習慣及經驗，加上環境變遷，以及同儕的人際問題，導致適應不良，想靠飲食來抒壓，但又擔心變胖，因此造成反覆暴食又拒食的循環。

陳家駒解釋，飲食障礙包括暴食及拒食，患者通常會在大吃大喝後催吐或灌腸，混亂的飲食習慣可能引發各種臨床相關疾病，例如營養不良、肥胖、厭食、吸食物質、濫用藥物、酗酒、糖尿病、代謝症候群、胃腸身心疾病等，厭食症患者若嚴重營養不良，有5％到25％的死亡風險，有類似情形最好及早就醫。

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(中時新聞網)