川普先前有關選舉舞弊的貼文一再被推特、臉書多次隱藏或貼警語標籤，讓他很不爽，多次要求廢除《傳播內容端正法》(CDA)第230條。而今他更推文直言，若今年的《國防授權法案》（NDAA）中他沒看到《通訊端正法》第230條被廢除，他將會直接否決該NDAA，加碼嗆「馬上收回美國」。

川普過去曾多次槓上推特和臉書，更曾表示「如果推特持續管制言論自由，那他將會簽署行政命令，廢止CDA第230條。

《通訊端正法》第230條規定，網路業者可以對於網站進行管控，但不必為出現在網站上任何言論概括承擔法律責任。不過若內容涉及犯罪，例如張貼兒童色情、違反智慧財產權，網路業者則無法免責。

兩黨都有議員對CDA第230條提出修法要求，只不過出發點不同。共和黨籍議員主張，科技公司現在已不能再躲於法律保護傘下，因為這些業者刻意打壓保守派言論，明顯違反法律精神。民主黨國會議員也提出修法要求，稱網路業者對於移除爭議內容、解決網路騷擾問題，都沒有嚴肅以對，因為業者可拿CDA 230條當做擋箭牌。

川普今天在推特上指出，CDA 第230條提供大型科技公司規避責任的保護傘，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，「若允許該法存在，我們的國家永遠不會安全」。他強調，若沒辦法在今年NDAA看到《通訊端正法》第230條被中止，那麼NDAA送到白宮桌上請他簽字時，他被迫只能否決NDAA，還氣呼呼稱「立馬收回美國」。

(中時 )