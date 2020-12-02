新北汐止一間國小胡姓教師長期情緒不穩，2019年11月間，因不滿另位周姓導師帶著一位家長來觀課，氣憤地認為這並不符合正常程序，憤掐周師脖子，校長聞訊前往查看時，胡師卻立刻將自己與學生反鎖在教室中，還反罵校長「貪汙」，場面超級失控。法院日前依傷害罪判刑2月，公然侮辱罪判拘役20日，全案可上訴。

據了解，這位年近40歲的胡姓教師在校內主教自然科，其資歷逾10年，但脫軌行徑不勝枚舉，不僅曾當課堂上公審與霸凌學生，也曾因學生太吵而拿一大包乾電池砸臉，因情緒失控而遭校方強制送醫過，學生對胡師多聞風喪膽。

根據判決書指出，2019年11月間，胡師在教師內上自然課時，發現外頭站著一位家長觀課，胡師不滿被看，憤而將整班學生帶到自然專科教室繼續上課，不料，他又再次看見周姓導師帶著同位家長出現在教室外。對此，胡師相當不滿，認為觀課的行為並不符合程序，便朝周姓教師衝過去，出手掐住其脖子，更以右手勾住周師意圖來記過肩摔。

而王姓校長獲知爭吵訊息立刻趕來，胡師見到校長反而情緒更加失控，不僅將教室大門鎖上，將自己與學生反鎖在專科教室中，面對校長的詢問，胡師則對著校長怒罵，「你貪汙啦！校長貪汙」等語。

新北地院審理期間，遭反鎖的學生也出庭還原事情真相，學生說：「當時每個大人都在外頭緊張的敲窗戶，希望胡老師開門，但他完全不理還更抓狂，一直罵人」。

對此，胡師否認犯行，更聲稱周師並不在意遭毆打，校長貪汙也早已是全校公開的秘密。周師則當庭作證，當時他準備帶著家長進入自然專科教室中，但胡師擋住去路，甚至對他怒吼「都是你舉報我」，隨即伸手掐住他的脖子。前來觀課的家長則表示，事發當日學校確實有安排觀課，他該日亦全程目睹胡師的暴力行為。

法官審後判定，胡師為人師表，卻因不滿周師帶家長觀課，就懷疑對方是舉報，甚至在學生面前施暴，成為嚴重不良示範，此外也無法替校長貪汙的控訴提出證據，導致其名譽受損。酌情後，依傷害罪判刑2月；公然侮辱罪部分，判處拘役20日，全案可上訴。

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)