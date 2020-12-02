馬來西亞DJ藍星蕾，甜美外型加上32F罩杯火辣身材，讓她擁有184萬粉絲追蹤，近日她則是上傳一張站在泳池旁，身穿碎花比基尼的全身照，接著強調是「無修圖」，立刻引起網友議論。

藍星蕾曬出一張站在大理石泳池畔的照片，只見她身穿藍色碎花比基尼的照片，並用迷矇眼神盯著鏡頭，接著表示：「最原始的我，iphone原相機拍的～沒有濾鏡沒有修圖～其實我是小隻馬，猜猜我多高」，這才讓粉絲驚呼她素顏模樣與化裝幾乎沒有落差，至於她的胸口僅高過130公分的游泳池，也讓粉絲訝異居然沒想像的高。

藍星蕾今年4月曾在平交道拍照，身穿三點式比基尼的她，一對傲人雙峰幾乎呼之欲出，因此也讓她一夕之間爆紅，更被網友封為「平交道巨胸妹」，而她當時表示在拍寫真沒注意到被側拍，還不忘提醒網友「大家好好開車，注意安全」，親民作風讓網友大讚不已。

對此網友也紛紛留言：「雖然我不知道妳有多高，但是妳在我的心裏一直都是最高的」、「好迷人呀，這個樣子真的美」、「最原始最狂野的就是妳這樣」。

(中時新聞網)