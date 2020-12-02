業者手做體驗。（北觀處提供）

晨光魚菜共生園。（北觀處提供）

特色養生餐。（北觀處提供）

彰化金興社區分享。（北觀處提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處已連續3年辦理「體驗觀光點亮村落」輔導北海岸觀光產業及產品的升級與發展計畫，今年度為讓在地業者與其他推動單位互相交流並觀摩學習，特別安排業者至近年來卓然有成的彰化金興社區、晨光魚菜共生園參訪觀摩，了解金興社區居民如何在共生、共榮、共好的共識下將傳統產業活化再升級。

北觀處帶領北海岸地方輔導業者一行共20人參訪團，前往彰化金興社區發展協會進行觀摩交流，在富雨洋傘董事長周淑秋親自導覽說明下，業者們也共同體驗洋傘DIY，第一次親手縫製自己專屬的陽傘，是如此新鮮有趣，此外也深刻感受到金興社區在周淑秋的帶領下，結合在地有心人士將傳統技藝保留並加以推廣，齊心協力無私地為社區發展而努力。

另外，也參觀金興社區的晨光魚菜共生園，了解農業如何透過科技的整合來升級，達到事半功倍的效果，受到社區工作人員熱忱接待，金興社區志工更端出特別調配的養生餐食，讓大家品嚐，充分感受到金興社區的盛情招待。

北觀處表示，一個社區產業鏈的形成需要地方上有心的人士共同來參與及推展，業者本身也需要積極且努力，這次參訪，業者也深深感受到金興社區如何用心將一個傳統產業來做轉型發展，一些貼心的細膩的服務，更是值得借鏡學習，相信在不久的將來，北海岸的業者也能有機會讓其它地區的業者前來交流觀摩，將北海岸觀光旅遊產業發展經驗加以提升分享。

(中時 )