為推動都市更新及建物重建，高市府都發局將於鐵路地下化沿線辦理「都市更新及危老重建政策法令講習」，將於12月5日起，舉辦4場次講習會，都發局表示，講者來自產、官、學、研，歡迎民眾及相關從業人員免費參加。

都發局長楊欽富說，都市更新與危老重建是市府的重大政策，都發局與高雄市建築學會合作，期望藉由專業建築師深入社區辦理說明會，及辦理政策法令講習，加速推動都市更新、輔導協助自主重建，讓民眾了解自主都更整維或重建的權利義務，市府將與市民共同努力，逐步營造安全且舒適的城市環境。

楊欽富表示，目前除了安排4場次的「都市更新及危老重建政策法令講習」，在12月份的每周三下午二時至四時，在市府四維行政中心六樓都市發展局將設置「危老重建專業諮詢窗口」，由專業建築師駐點提供危險老舊建物改建實務諮詢，提供民眾面對面的諮詢服務。

至於明（2021）年度的政策法令講習及諮詢窗口也將陸續安排，都發局將提供更多元的服務，讓民眾更加充分了解都市更新整建維護或是自主重建的實務執行方式。

「都市更新及危老重建政策法令講習」將邀請內政部營建署、國家住宅及都市更新中心、中國建築經公司、長榮大學土地管理與開發學系、高雄大學法律學系及高雄市稅捐稽徵處，自產、官、學、研等豐富角度，分別說明都市更新及危老重建之相關政策法令、實務案例分享、稅捐及重建貸款說明。

(中時 )