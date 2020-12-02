國民黨。（黃福其攝）

針對蔡英文總統表達力挺牽扯屏東肉品廠商支持萊豬而被打臉的行政院長蘇貞昌，國民黨指「蘇貞昌前線失火，蔡總統急著滅火」發布新聞稿表示，蔡總統不辨是非，不僅未對傷害廠商商譽道歉，還為蘇貞昌失序的發言辯解，顯然蔡蘇已成製造假消息的共犯結構，為了美化萊豬進口的失當決策，不惜顛倒事實，瞎扯台灣豬肉廠商支持萊豬，相信蔡總統當前下滑的滿意度會因蘇貞昌拖累而持續探底。

國民黨表示，從丁怡銘烏龍指摘冠軍牛肉麵商家使用萊劑牛肉、民進黨市議員王浩宇誣指知名大賣場販售瘦肉精牛肉，到蘇貞昌亂扯屏東肉品公司很支持萊豬，對於民進黨為了合理化萊豬進口，傾全黨之力拖無辜商家下水，身為黨主席的蔡總統卻未置一詞，若從總統、行政院長到執政黨民意代表對於廠商的傷害都毫不在乎，難道台灣老百姓只能自求多福？

國民黨指出，蔡總統辯稱「蘇貞昌要表達的是行政院與農委會長時間與豬農溝通，也全力支持豬農。」但還原昨天質詢內容，蘇貞昌本意很顯然是想藉由國民黨中常委也支持萊豬，來打擊在野黨的批評與質疑，與支持豬農完全無關。蔡總統根本是為挺而挺，等同默許行政團隊利用假消息或不敢具名的文宣梗圖來傷害民間商家、攻擊在野黨。

國民黨強調，「蘇貞昌前線失火，蔡總統急著滅火」，但蔡總統再多的辯解，也掩蓋不了蘇貞昌空口白話、製造假訊息的事實，更無法彌補無辜的民間廠商遭受損害的商譽名聲。相信人民的眼睛是雪亮的，蔡英文政府上下為了萊豬進口不惜扯謊硬凹、傷害商家，絕對無法獲得人民的支持與認同。

(中時 )