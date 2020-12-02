女健身教練潔西卡（化名）透過交友軟體認識從事科技業的賴男，兩人約碰面後，潔西卡提議吃燒肉，賴男表示不餓，卻在車上對潔西卡「摸胸襲臀」，甚至還扯內褲摸下體。台中地院審理，依強制猥褻罪將賴男判刑8月。可上訴。

根據判決書，潔西卡與賴男透過交友軟體TINDER認識，去年11月中晚間，雙方約在台中市文心森林公園附近見面，潔西卡上了賴男轎車後，提議去吃燒肉，但賴男表示吃飽了，之後竟一手開車一手對潔西卡「上下其手」。

潔西卡指控，她一上賴男的車，開車可能1 、2 分鐘而已，賴男就左手開車，右手直接摸她屁股，說他覺得潔西卡身材很好很漂亮，潔西卡回說「放尊重一點」，不然就不要去吃飯。賴男雖短暫住手，不久卻又伸手摸潔西卡胸部，還說要包養她，潔西卡再度阻止，說「不要、不要亂摸，不要這樣，要摸要先給錢」。

之後賴男更將手伸往潔西卡私處，隔著內褲想要伸進去私處，潔西卡夾緊雙腿拒絕、退縮至車內右側，並以手腳推阻表示拒絕。最後潔西卡表示「我不想去了，不然你載我回去我的車子那邊」後，賴男方才停止動作並駕車至她上車地點旁，潔西卡下車離去後報警。

賴男坦承駕車載潔西卡，並在車輛行駛過程中，有隔著裙子摸她的屁股，且有伸進外衣內，隔著內衣摸潔西卡胸部等情，但否認強制猥褻犯行，辯稱在摸屁股及胸部時，並沒有違反潔西卡的意願。

法官審酌，賴男不顧潔西卡拒絕，而在車內對她為撫摸胸部、屁股及下體，及賴迄今仍未賠償被害人所受損害，予以判刑。

(中時新聞網)